Kamerun'da 2021'de 2 bin 603 çocuk sıtmadan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamerun'da 2021'de 2 bin 603 çocuk sıtmadan hayatını kaybetti

25.04.2022 21:34
Kamerun'da 2021'de 2 bin 603 çocuk sıtmadan hayatını kaybetti

Kamerun'da 2021'de, 2 bin 603'ü çocuk 3 bin 782 kişi sıtma nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kamerun'da 2021'de, 2 bin 603'ü çocuk 3 bin 782 kişi sıtma nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ulusal Sıtma Kontrol Merkezinden (PNLP) yapılan açıklamada, 2021'de Kamerun'da 996 bin 582 kişiye sıtma teşhisi konulduğunu belirtti.

Açıklamada, 2020'de 4 bin 100 kişi sıtmadan yaşamını yitirirken, 2021'de 2 bin 603'ü çocuk 3 bin 782 kişinin sıtmadan öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kamerun, dünyada sıtmadan en fazla etkilenen 10 ülke arasında yer alıyor.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtmaya karşı geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlanmıştı.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, istifra, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler veriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da 2021'de 2 bin 603 çocuk sıtmadan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamerun'da 2021'de 2 bin 603 çocuk sıtmadan hayatını kaybetti - Son Dakika
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