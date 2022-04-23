Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 14:38
Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Orta Afrika ülkesi Kamerun'un başkenti Yaounde'de kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Orta Afrika ülkesi Kamerun'un başkenti Yaounde'de kutlandı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Işıkçı'nın konuşmasının ardından, Türkiye Maarif Vakfına ait okulların öğrencileri Türkçe ve yerel müziklerle dans gösterisi sundu.

Tören, palyaçoların törene katılan çocukları eğlendirmesiyle son buldu.

Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kamerun, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


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