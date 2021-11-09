Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 10 yolcuyu kaçırdı - Son Dakika

Kamerun'nun Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki Buea kentinde ayrılıkçılar bir otobüsün önünü keserek 10 yolcuyu kaçırdı.

Yerel basındaki haberlere göre, ayrılıkçılar sokağa çıkma yasağını kapsayan "ölü şehir" talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Buea'dan çıkan yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki yolcuları indirip şiddet uygulayan ayrılıkçılar, 10 yolcuyu alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

Ayrılıkçılar, fidye talep etmek için bölgede sık sık insan kaçırıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.