Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılardan güvenlik güçlerine saldırı: 5 ölü - Son Dakika

Kamerun'un Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anglofon krizinin Ekim 2016'da başlamasından bu yana ayrılıkçılar Batı bölgesinde ikinci kez saldırdı.

Galim kentindeki jandarma tugayı ile karakola aynı anda saldırı düzenleyen yaklaşık 20 ayrılıkçı, 2 polis, 2 jandarma ve karakolda bulunan bir sivili öldürdü.

İki jandarmayı da yaralayan saldırganlar ele geçirdikleri silah ve mühimmatı da alarak kaçtı.

Kadınlar Günü kutlamasında bombalı saldırı

Diğer yandan Anglofon bölgelerden Kuzey Batı'nın başkenti Bamenda'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilen kutlamalarda bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Vali Adophe Lele Lafrique'in konuşması sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri patlamayla ilgili 1 kadını gözaltına aldı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.