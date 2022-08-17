Kamerun'da ayrılıkçı grubun saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kamerun'da ayrılıkçı grubun saldırısında 2 asker öldü

17.08.2022 04:16
Kamerun'da ayrılıkçı grubun saldırısında 2 asker öldü

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesi Noun'da bulunan Kengwo kasabasında ayrılıkçıların karakola düzenlediği saldırıda iki asker hayatını kaybetti.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesi Noun'da bulunan Kengwo kasabasında ayrılıkçıların karakola düzenlediği saldırıda iki asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anglofon ayrılıkçı grup üyesi yaklaşık 50 kişi Kengwo bölgesinde karakola saldırdı.

Saldırıda iki asker yaşamını yitirdi.

Kamerun'da hükümetin Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

YORUMLAR
500
Kamerun'da ayrılıkçı grubun saldırısında 2 asker öldü Kamerun'da ayrılıkçı grubun saldırısında 2 asker öldü Bakanı Akar, Kamerun Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti Bakanı Akar, Kamerun Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti Kamerun'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü Kamerun'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü
Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da ayrılıkçı grubun saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
00:21 Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar
23:59 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gülümseten seçim sözleri
23:58 Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi
23:51 Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri
23:46 Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
23:40 Telefona dalan anne bebeğini kaybettiğini sandı! Paylaşılan video tebessüm ettiriyor
23:22 Hull City'de forma giyen Ozan Tufan adeta gösteri yaptı! Metrelerce top sürüp fileleri havalandırdı
23:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında deprem tatbikatı! Masanın altına girerek kendisini korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 04:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kamerun'da ayrılıkçı grubun saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement