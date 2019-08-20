Kamerun'da ayrılıkçı lider Julius Ayuk Tabe'ye müebbet hapis
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Kamerun'da kendilerini bir devlet kurmak isteyen Julius Ayuk Tabe ve dokuz ayrılıkçı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kamerun Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:23 Kaynak: İHA
'da kendilerini bir devlet kurmak isteyen Julius Ayuk Tabe ve dokuz ayrılıkçı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kamerun Yaounde Askeri Mahkemesi, ayrılıkçı lider Julius Ayuk Tabe ve dokuz ayrılıkçı yöneticiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kamerun'da kendilerini Ambazonya Devlet Başkanı ve yöneticileri olarak ilan eden ve Kamerun sınırları içerisinde İngilizce konuşulan bir devlet kurmak isteyen Julius Ayuk Tabe ve dokuz ayrılıkçı "terörizm, ayrılıkçı faaliyet, devlete ihanet etmekten" suçlu bulundu.
530 bin insan göç etti İnsan Hakları İzleme Örgütü
'ne (HRW) göre Kasım 2016'dan bu yana Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatı bölgeleri 2 bin kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir sosyo-politik krizle karşı karşıya bulunuyor. Birleşmiş Milletlere göre, 530 binden fazla insan, çatışmanın başlangıcı ve haziran sonu arasında evlerinden kaçmak zorunda kaldı. - BRÜKSEL
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