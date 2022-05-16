Kamerun'da ayrılıkçılar "20 Mayıs Birlik Günü" öncesinde genel grev ilan etti - Son Dakika
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Kamerun'da ayrılıkçılar "20 Mayıs Birlik Günü" öncesinde genel grev ilan etti

16.05.2022 21:43
Kamerun'da ayrılıkçılar "20 Mayıs Birlik Günü" öncesinde genel grev ilan etti

Kamerun'da Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar "20 Mayıs Birlik Günü" öncesinde, "ölü şehir" adını verdikleri genel grevle Anglofon bölgesindeki gündelik yaşantıyı durduracaklarını ilan etti.

Kamerun'da Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar "20 Mayıs Birlik Günü" öncesinde, "ölü şehir" adını verdikleri genel grevle Anglofon bölgesindeki gündelik yaşantıyı durduracaklarını ilan etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anglofon Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde ayrılıkçılar ölü şehir ilan ederek bölge sakinlerini genel greve davet etti.

Ölü şehir kapsamında, 20 Mayıs Birlik Günü'ne kadar Anglofon bölgesinde dükkanlar kepenk kapatacak, şehir içi ve şehirler arası ulaşım durdurulacak.

Ayrılıkçı grup üyeleri bölgedeki ana yollardan geçişlere izin vermeyeceklerini bildirdi.

Aynı bölgede, 9 Kasım 2021'de ölü şehir çağrısına uymayan 10 yolcu, ayrılıkçılar tarafından otobüsten indirilerek kaçırılmış ve daha sonra fidye ile serbest bırakılmıştı.

Kamerun, 1972'de federal yapıdan üniter yapıya geçtiği 20 Mayıs gününü her yıl Birlik Günü olarak kutluyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Güney Batı, İngilizce, Kamerun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da ayrılıkçılar '20 Mayıs Birlik Günü' öncesinde genel grev ilan etti - Son Dakika


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