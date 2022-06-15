Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika
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Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 2 asker öldü

15.06.2022 20:49
Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 2 asker öldü

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların jandarma karakoluna düzenlediği saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların jandarma karakoluna düzenlediği saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesinde bulunan Boyo kentinde devriye gezen askerlere Anglofon ayrılıkçılar saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kamerun, Güncel, Son Dakika

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