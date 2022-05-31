Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti

31.05.2022 13:00
Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde ayrılıkçıların saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti, 65 sivil yaralandı.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde ayrılıkçıların saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti, 65 sivil yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anglofon ayrılıkçılar, Kamerun'un Nijerya sınırına yakın Manyu ilçesine bağlı Akwaya köyüne saldırı düzenledi.

Halkın ayin için toplandığı kiliselere ve evlere saldıran ayrılıkçılar, bazı kişileri rehin alarak kaçırmak istedi.

İsyancıların, kendilerine direnenlerin üzerine açtığı ateş sonucu 20 sivil hayatını kaybederken, 65 sivil de yaralandı.

Saldırı sonrasında bölge sakinlerinin evlerini terk ederek Nijerya'ya sığındığı belirtiliyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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