Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 5 gardiyan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 5 gardiyan hayatını kaybetti

13.04.2022 17:04
Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 5 gardiyan hayatını kaybetti

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde ayrılıkçıların kurduğu pusuya düşen 5 gardiyan öldü.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde ayrılıkçıların kurduğu pusuya düşen 5 gardiyan öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Nkambe kasabasında Bul Birlik Savaşçıları ( The Bui Unity Warriors) adlı Anglofon ayrılıkçı örgüt, 5 gardiyanın bulunduğu aracı pusuya düşürdü.

Araca çapraz ateş açan ayrılıkçılar 5 gardiyanı öldürdü.

Bul Birlik Savaşçıları sosyal medyadan yayımladıkları videoyla saldırıyı üstlendiklerini açıkladı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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İngilizce, Kamerun, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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