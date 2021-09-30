Kamerun'da Boko Haram örgütü üyeleri 4 sivili kaçırdı - Son Dakika

Kamerun'un Uzak-Kuzey Bölgesi'nde terör örgütü Boko Haram üyeleri 4 sivili kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey Bölgesi'ne bağlı Moskota kasabasında Boko Haram üyeleri biri çocuk 4 sivili kaçırdı.

Köy sakinlerine ait motosikletleri yakarak bölgeden uzaklaşan terör örgütü üyelerinin kaçırdıkları sivilleri nereye götürdükleri bilinmiyor.

Örgüt, ülkenin Uzak-Kuzey Bölgesi'nde sık sık adam kaçırarak fidye talebinde bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.