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Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 3 sivil ölü

35 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 3 sivil ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Kamerun'da, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Afrika Basın Ajansı'nın (APA) haberine göre, Uzak Kuzey bölgesindeki Goumouldi beldesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama hazırlıkları yapılan alana, Boko Haram mensubu teröristler motosikletlerle geldi.
Boko Haram militanlarının, insanların üzerine ateş açması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.
Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Teröristler, ele geçirdikleri mühimmatla kaçmayı başardı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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