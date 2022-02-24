Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamerun'un Uzak Kuzey Bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak Kuzey Bölgesinin Mayı-Tsanaga şehrine bağlı Ziler köyüne saldırı düzenledi.

Köyde bulunan evleri ve iş yerlerini yağmalayan isyancılar 3 sivili öldürdü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.