Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

24.02.2022 17:11
Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey Bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Kamerun'un Uzak Kuzey Bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak Kuzey Bölgesinin Mayı-Tsanaga şehrine bağlı Ziler köyüne saldırı düzenledi.

Köyde bulunan evleri ve iş yerlerini yağmalayan isyancılar 3 sivili öldürdü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

YORUMLAR
500
Nijerya'da 41 Boko Haram üyesi teslim oldu Nijerya'da 41 Boko Haram üyesi teslim oldu Dışişleri Bakanlığı Çad'da düzenlenen terör saldırısı kınadı Dışişleri Bakanlığı Çad'da düzenlenen terör saldırısı kınadı

Boko Haram, Kamerun, Terör, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Ünlü futbolcular Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler!
16:53 Türkiye'de bulunan Ukraynalılar ülkelerindeki çaresizliği gözyaşları içerisinde anlattı: Rusya her taraftan atak yapıyor
16:53 50'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti! Başkent Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 17:17:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement