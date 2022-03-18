Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil öldü - Son Dakika
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Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil öldü

18.03.2022 21:13
Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil öldü

Kamerun'un Nijerya sınırına yakın Uzak Kuzey Bölgesi'nde, terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Kamerun'un Nijerya sınırına yakın Uzak Kuzey Bölgesi'nde, terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Uzak Kuzey Bölgesine bağlı Mayo-Tsanaga ilçesine bağlı Douval köyüne saldırı düzenledi.

Birçok evi yağmalayarak ateşe veren teröristler aynı aileden 4 kişiyi öldürdü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri; 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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Boko Haram, Kamerun, Terör, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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