Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil öldü - Son Dakika

Kamerun'un Nijerya sınırına yakın Uzak Kuzey Bölgesi'nde, terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Uzak Kuzey Bölgesine bağlı Mayo-Tsanaga ilçesine bağlı Douval köyüne saldırı düzenledi.

Birçok evi yağmalayarak ateşe veren teröristler aynı aileden 4 kişiyi öldürdü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri; 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.