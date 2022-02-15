Kamerun'da Boko Haram saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamerun'un Nijerya sınırına yakın Uzak Kuzey Bölgesi'nde terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey Bölgesine bağlı Kotserethe ve Gaboua köyüne terör örgütü Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti.

Birçok evi yağmaladıktan sonra ateşe veren teröristler, köylülere ait hayvanları alarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri; 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.