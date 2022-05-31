Kamerun'da Boko Haram saldırısında 7 kişi öldü

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 7 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyelerinin Uzak-Kuzey bölgesinin Mayo-Tsanaga şehrine bağlı Hitaoua köyünde bulunan askeri karakola saldırısında 3 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti.

Teröristler karakoldaki askeri malzemeleri alarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.