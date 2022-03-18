Kamerun'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı - Son Dakika

Kamerun'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen tören, Çanakkale şehitlerinin anısına saygı duruşu ile başladı.

Törende, İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Türk vatandaşlarının ve resmi kurum temsilcilerinin katıldığı törende, Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı konuşma yaptı.

Tören, Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerinin okuduğu "Çanakkale" şiiriyle son buldu.