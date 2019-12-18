Kamerun'da Çinliler yurt dışına kaçırdığı için madeni para sıkıntısı yaşandığı iddiası - Son Dakika
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Kamerun'da Çinliler yurt dışına kaçırdığı için madeni para sıkıntısı yaşandığı iddiası

6 saat önce

Kamerun'da Çinlilerin takı ve aksesuarlarda kullanılmak üzere madeni paraları yurt dışına kaçırması nedeniyle uzun süredir piyasada bozuk para kıtlığının yaşandığı iddia edildi.

Kamerun'da Çinliler yurt dışına kaçırdığı için madeni para sıkıntısı yaşandığı iddiası, System.String[]

Kamerun'da Çinlilerin takı ve aksesuarlarda kullanılmak üzere madeni paraları yurt dışına kaçırması nedeniyle uzun süredir piyasada bozuk para kıtlığının yaşandığı iddia edildi.

Actucameroun internet sitesinin haberine göre, Orta Afrika Devletler Bankası'nın (BEAC) ekim ayından bu yana yenilerini dolaşıma sokma sözüne rağmen piyasada madeni para sıkıntısı yaşanıyor.

Başkent Yaounde ile ticari başkent Douala'da mağaza ve dükkanlarda esnafın madeni para bulmakta büyük sıkıntı yaşadığı, bu nedenle kayıt dışı ekonominin arttığı ve fiyatların şişirildiği belirtiliyor.

Halk ve esnafın daha çok 100 frank CFA ile 50 frank CFA'lık madeni paraları piyasada bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Şehir içi ulaşımın büyük kısmının taksilerle sağlanması nedeniyle bu konuda en büyük sıkıntı taksi yolculuklarında yaşanıyor.

Çinlilerin madeni paraları eriterek yurt dışına kaçırdığı iddiası

Halk, ülkede yaşayan bazı Çinlilerin topladıkları paraları eriterek yurt dışına kaçırdığı için madeni para sıkıntısı çekildiğini ileri sürüyor.

Çinlilerin kentin her tarafında madeni parayla çalışan otomatlar kurduğunu belirten bir Kamerunlu, bu makinelerdeki madeni paraların takı ve aksesuarlarda kullanmak üzere ülke dışına kaçırıldığını belirtti.

Sahil güvenlik ekipleri, 2 Kasım'da Douala limanında yaptıkları baskında, koliler halinde 2 milyon CFA tutarında madeni para ele geçirmişti.

Paraları kaçıran çetenin başında bir Çinli olduğu belirlenmişti.

Orta Afrika, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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