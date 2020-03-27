Kamerun'da çöpten çıkarılan maskelerin yeniden satıldığı belirlendi - Son Dakika

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Kamerun'da çöpten çıkarılan maskelerin yeniden satıldığı belirlendi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etki altına almayı sürdürürken Kamerun'da, çöpten toplanan kullanılmış maskelerin sokaklarda tekrar satışa sunulduğu belirlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etki altına almayı sürdürürken Kamerun'da, çöpten toplanan kullanılmış maskelerin sokaklarda tekrar satışa sunulduğu belirlendi.
Ulusal elektrik şirketi Kamerun Enerji (ENEO) yetkilileri halka, sokaklarda satılan maskeleri almamaları uyarısı yaptı.
Yetkililerin açıklamasında, bunların, hastanelerin çöplerinden çıkarılan ve personel tarafından kullanılmış maskeler olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 88 olduğu Kamerun'da steril maske üretimi yapılmıyor.
Vakalardan 2'si hayatını kaybederken 2'si de iyileşti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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