Kamerun'da dondurulmuş balığın alternatifi isli balık yaygın tüketiliyor

Kamerun'da dondurulmuş balığın alternatifi "isli balık" buzdolabına ihtiyaç duymadan 6 ay muhafaza edilebilmesi nedeniyle daha fazla tercih ediliyor.

Büyük şehirlerinde sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kırsal bölgelerde hiç elektriğini olmadığı Kamerun'da, balıkları muhafaza etmek için dondurucuya ihtiyaç duyulmuyor.

Kamerunlular, tuttukları balıkları dondurucu yerine "isleme" yöntemi ile koruyor.

Neredeyse her evin bahçesinde var olan ocaklarda islenen balıklar, 6 ay boyunca oda sıcaklığında muhafaza edilebiliyor.

İsleme yöntemi tüm balıklar için yapılsa da Kamerunlular genelde "Morue" balığını islemeyi tercih ediyor.

Kamerun mutfağının vazgeçilmezlerinden olan isli balık, şehrin bütün pazarlarında da satılıyor.