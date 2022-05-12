Kamerun'da dün düşen uçaktaki 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Kamerun'da dün düşen uçaktaki 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

12.05.2022 20:06
Kamerun'da dün düşen uçaktaki 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

NANGA Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Nsimalen Havalimanı'ndan dün kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra Nanga-Eboko bölgesinde ormanlık alana düşen uçaktaki 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

NANGA Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Nsimalen Havalimanı'ndan dün kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra Nanga-Eboko bölgesinde ormanlık alana düşen uçaktaki 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Yaounde'nin yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde bulunan Nanga-Eboko bölgesindeki ormanlık alana düşen uçağı arama çalışmaları tamamlandı.

Kamerun Petrol Taşımacılığı Şirketine ait işçilerin olduğu uçakta bulunan 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Uçağın kara kutusunu arama çalışmaları devam ediyor.

Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Dün öğlen saatlerinde Nsimalen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kısa bir süre sonra telsiz iletişimi kesilmiş ve uçağın Nanga-Eboko bölgesindeki ormanlık alana düştüğü bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da dün düşen uçaktaki 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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