Son Dakika Haberleri: Kamerun'da eğitime destek
Son Dakika Güncel Haber

Kamerun'da eğitime destek

10 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un Adamaoua bölgesinde bir ilkokul yenilenerek 400 adet okul sırası temin edildi.

Kamerun'da eğitime destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un Adamaoua bölgesinde bir ilkokul yenilenerek 400 adet okul sırası temin edildi.


Bölge merkezi Ngaoundéré kentine yaklaşık 60 km mesafede bulunan 7 bin nüfuslu Nyambaka kasabası, büyükbaş hayvancılık, arıcılık ve tarımla geçimini sağlıyor. Kasabada kamuya ait sadece bir ilkokul bulunuyor fakat okul binasının bakımsızlığı ve imkansızlıktan dolayı öğrenciler zor şartlar altında eğitim alıyordu.


Nyambaka Belediyesinın talebi üzerine harekete geçen TİKA, Nyambaka İlkokulu binasını tamamen yenileyerek 400 adet yeni okul sırası temin etti.


Nyambaka Belediye Başkanı Iya Ibrahima'yı temsilen törende konuşan Nana Souaibou, TİKA'ya teşekkür ederek, proje sayesinde, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Nyambakalı çocukların daha farklı alanlara yönelebilmek için imkanlarının oluştuğunu ifade etti.


Nyambaka Kalkındırma Derneği CODENY Başkanı Bia Houdou da öğrencilerden kendilerini derslerine vermelerini, titiz ve çalışkan olmalarını istedi. Houdou, "Çalışmanın sonucu her zaman başarıdır. Bu okul binasını ve sıralarını iyi kullanın. Sizlere güveniyoruz" dedi.


TİKA Yaounde Koordinatörü İzzet Ahmet Bozbey ise Kamerun'da eksikliği ciddi biçimde hissedilen eğitimli, kalifiye elemanların ancak kaliteli bir eğitim süreci sonucunda yetiştirilebileceğini ifade ederek, kaliteli eğitimin en temelden başlayarak en üst kademelere kadar artması için bir yandan okul altyapılarının iyileştirilmesine, diğer yandan okul müfredatlarının güncellenmesine bağlı olduğunu söyledi. - ANKARA

Kamerun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti
Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi hastaneden alındı Kızını köpeklerden korumak isteyen babadan ilginç çözüm! Neslican Tay'ın cansız bedeni gören kişiden duygulandıran sözler: Gelin gibi olmuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 13:46:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamerun'da eğitime destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]