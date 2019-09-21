Kamerun'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un Adamaoua bölgesinde bir ilkokul yenilenerek 400 adet okul sırası temin edildi.



Bölge merkezi Ngaoundéré kentine yaklaşık 60 km mesafede bulunan 7 bin nüfuslu Nyambaka kasabası, büyükbaş hayvancılık, arıcılık ve tarımla geçimini sağlıyor. Kasabada kamuya ait sadece bir ilkokul bulunuyor fakat okul binasının bakımsızlığı ve imkansızlıktan dolayı öğrenciler zor şartlar altında eğitim alıyordu.



Nyambaka Belediyesinın talebi üzerine harekete geçen TİKA, Nyambaka İlkokulu binasını tamamen yenileyerek 400 adet yeni okul sırası temin etti.



Nyambaka Belediye Başkanı Iya Ibrahima'yı temsilen törende konuşan Nana Souaibou, TİKA'ya teşekkür ederek, proje sayesinde, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Nyambakalı çocukların daha farklı alanlara yönelebilmek için imkanlarının oluştuğunu ifade etti.



Nyambaka Kalkındırma Derneği CODENY Başkanı Bia Houdou da öğrencilerden kendilerini derslerine vermelerini, titiz ve çalışkan olmalarını istedi. Houdou, "Çalışmanın sonucu her zaman başarıdır. Bu okul binasını ve sıralarını iyi kullanın. Sizlere güveniyoruz" dedi.



TİKA Yaounde Koordinatörü İzzet Ahmet Bozbey ise Kamerun'da eksikliği ciddi biçimde hissedilen eğitimli, kalifiye elemanların ancak kaliteli bir eğitim süreci sonucunda yetiştirilebileceğini ifade ederek, kaliteli eğitimin en temelden başlayarak en üst kademelere kadar artması için bir yandan okul altyapılarının iyileştirilmesine, diğer yandan okul müfredatlarının güncellenmesine bağlı olduğunu söyledi. - ANKARA