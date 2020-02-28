Kamerun'da genel seçimin galibi, iktidardaki Kamerun Halkları Demokratik Birliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamerun'da genel seçimin galibi, iktidardaki Kamerun Halkları Demokratik Birliği - Son Dakika

Kamerun'da genel seçimin galibi, iktidardaki Kamerun Halkları Demokratik Birliği

16 dakika önce

Kamerun'da 9 Şubat'ta düzenlenen genel ve yerel seçimlerde çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın iktidar partisi Kamerun Halkları Demokratik Birliği (RDPC) elde etti.

Kamerun'da genel seçimin galibi, iktidardaki Kamerun Halkları Demokratik Birliği, System.String[]

Kamerun'da 9 Şubat'ta düzenlenen genel ve yerel seçimlerde çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın iktidar partisi Kamerun Halkları Demokratik Birliği (RDPC) elde etti.

Anayasa Konseyinin açıkladığı resmi sonuçlara göre, RDPC, parlamentodaki 180 sandalyeden 139'unu kazandı.

Katılımın yüzde 45,98 olduğu seçimde, 28 sandalyeyi de farklı partiler elde etti.

Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerdeki 11 kentte seçim yenileneceği için 13 sandalyenin sahipleri belli olmadı.

Kayıtlı seçmen sayısının 7 milyondan fazla olduğu ülkede, 9 Şubat'ta belediye meclis üyeleri ve milletvekillerinin belirleneceği seçim yapılmıştı.

Ana muhalefet partisi ve Anglofon ayrılıkçılar tarafından boykot edilen seçime, İngilizce konuşulan güneybatı ve kuzeybatı bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle çok az sayıda katılım olmuştu.

Güneybatı bölgesindeki Buea, Muea ve Kumba kentlerinde Kamerun ordusu ile seçimi engellemeye çalışan ayrılıkçılar arasında çatışma çıkmış, çok sayıda kişi bu nedenle ormanlık alanlara kaçmıştı.

Ülkenin kuzey bölgesinde ise terör örgütü Boko Haram, birçok köydeki seçim merkezine saldırarak 4 sivili katletmiş, çok sayıda evi de ateşe vermişti.

Cumhurbaşkanı, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Esed rejiminin düzenlediği saldırılar insani bir skandal
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye'nin acısını paylaşıyorum KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Türkiye'ye taziye mesajı: Bu büyük acıyı paylaşıyorum Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 19:26:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamerun'da genel seçimin galibi, iktidardaki Kamerun Halkları Demokratik Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]