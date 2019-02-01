Son Dakika Haberleri: Kamerun'da Gözaltındaki Muhalif Lider Kamto Açlık Grevine Başladı

Kamerun'da Gözaltındaki Muhalif Lider Kamto Açlık Grevine Başladı

2 saat önce

Kamerun'da pazartesi günü gözaltına alınan muhalif lider Maurice Kamto ve beraberindeki kişilerin açlık grevine başladığı bildirildi.

Kamerun'da Gözaltındaki Muhalif Lider Kamto Açlık Grevine Başladı, System.String[]
Kamerun'da pazartesi günü gözaltına alınan muhalif lider Maurice Kamto ve beraberindeki kişilerin açlık grevine başladığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kamto ve birlikte tutuklandığı partinin üst düzey isimleri serbest bırakılıncaya kadar hiçbir şey yememe kararı aldı.

Kamto, toplum huzurunu bozma, vatana ihanet, isyana teşvik gibi suçlarla itham ediliyor.

Öte yandan, Kamto'nun lideri olduğu Kamerun İçin Yeniden Doğuş Hareketi Partisi (MRC), halkı cumartesi günü düzenlenecek protesto yürüyüşüne katılmaya çağırdı.

Parti yetkilileri, diğer muhalif partilerin de yürüyüşe katılabileceğini söyledi.

Kamto ve 2 parti mensubu, geçen hafta sonu MRC'nin düzenlediği protestoların ardından pazartesi akşamı gözaltına alınmıştı.

Ekim ayındaki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, halen seçimi kazandığını iddia ediyor.

Ülkeyi 35 yıldır yöneten 85 yaşındaki Cumhurbaşkanı Paul Biya, resmi sonuçlara göre oyların yüzde 71,28'ini alarak 7'nci kez cumhurbaşkanlığı yapmaya hak kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Kamerun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesettüre Giren Gamze Özçelik'ten, Duygusal Fotoğraf Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:07:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamerun'da Gözaltındaki Muhalif Lider Kamto Açlık Grevine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]