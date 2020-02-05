Kamerun'da gümrük güvenliği Karmod Kabin'le sağlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamerun'da gümrük güvenliği Karmod Kabin'le sağlanacak - Son Dakika

Kamerun'da gümrük güvenliği Karmod Kabin'le sağlanacak

6 saat önce

Afrika ülkesi Kamerun'da gümrüklerin güvenliğinde Karmod kabin ürünleri kullanılacak.

Kamerun'da gümrük güvenliği Karmod Kabin'le sağlanacak, System.String[]

Afrika ülkesi Kamerun'da gümrüklerin güvenliğinde Karmod kabin ürünleri kullanılacak.


Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından üretilen güvenlik kulübeleri, ülkenin Atlas Okyanusu kıyısındaki liman şehri Douala'da bulunan liman gümrüklerinde güvenlik ofisleri olarak hizmet verecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, CTP panel sistemli yüksek yalıtım içeren kabin ürünleriyle birçok alanda alternatif kullanıma sahip yapılar hazırladıklarını bildirdi.

Ferah, ergonomik mekan sunumu, pratik kurulumu, uzun ömürlü yapı sınıfı, fiyat ekonomisi gibi çok sayıda öne çıkan avantajlarıyla kabin yapılarının ilgi gördüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:


"Karmod olarak hazır yapı sektöründe en fazla ürün çeşitliliğine sahip markayız. CTP Kabin yapı grubumuzda bu çeşitlilikten biri. Bu modelimizle 3 metrekareden başlayarak 50 metrekarelere varan büyüklükte kapalı mekanlar üretiyoruz. Demonte olarak hazırladığımız yapılar kullanım yerine sevk edilerek kısa sürelerde pratik olarak kurulum yapılabiliyor. Yapılarımız parlak yüzeye sahip olup çürüme yapmaz ve uzun yıllar deforme olmadan kullanım konforu sunar. Özel dolgulu panel sistemi ile yüksek izolasyon sağlar. Maksimum genişlikte iç mekan kullanımı yapı sistemimizin sağladığı önemli bir avantajdır.

Kamerun gümrük projesi kapsamında 270x630 büyüklüğünde 10 adet güvenlik ofisi, 215x215 ebadında 10 adet kontrol noktası kabiniyle beraber 4 adet 3x7 metre büyüklüğünde jeneratör ve depolama konteynerinin üretim ve kurulumunu gerçekleştirdik."

Atlas Okyanusu, Kamerun, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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