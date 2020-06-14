Kamerun'da güvenlik güçleri Anglofon ayrılıkçılarla çatıştı: 4 ölü - Son Dakika

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 4 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Kuzey Batı Bölge Valisi Adolphe Lele Lafrique yaptığı açıklamada, Jakiri yakınlarındaki Mbokam köyünde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Vali Lafrique, çatışmada 4 ayrılıkçının öldürüldüğünü ifade ederek, ayrılıkçılara ait çok miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.