Kamerun'da halk seçimler için sandık başına gidiyor - Son Dakika
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Kamerun'da halk seçimler için sandık başına gidiyor

6 saat önce

Kamerun'da halk genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

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Kamerun'da halk genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

Kayıtlı seçmen sayısının 7 milyondan fazla olduğu ülkede, yerel saatle 08.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'de sona erecek.

Belediye meclis üyeleri ve milletvekillerinin belirleneceği seçim, muhalefet ve Anglofon ayrılıkçılar tarafından boykot ediliyor.

Anglofon bölgelerde gergin seçim

Ülkenin İngilizce konuşulan güneybatı ve kuzeybatı bölgelerinde, ayrılıkçıların, 7 Şubat'tan bu yana sokağa çıkmayı yasaklayarak, uymayanları tehdit etmesi nedeniyle, seçimin gergin bir ortamda geçtiği öğrenildi.

Güneybatı bölgesindeki Buea, Muea ve Kumba kentlerinde dün gece Kamerun ordusu ile seçimi engellemeye çalışan ayrılıkçılar arasında çatışma çıktı. Çatışma sonrası çok sayıda insan ormanlık alanlara kaçtı.

Buea kentinden bir yetkili, seçmenlerin çoğunun sandığa gelmediğini açıkladı.

Kuzeybatı bölgesinde de oy kullanma merkezlerinde seçmenlerin sandığa gitmediği ifade edildi.

Diğer yandan muhalif lider Maurice Kamto'nun liderliğini yaptığı Kamerun Rönesans Hareketi de Anglofon krizi çözülmediği ve seçim yasası değişmediği için seçimi boykot kararı aldı.

Ülkenin kuzey bölgesinde, terör örgütü Boko Haram, çok sayıda köyde seçim merkezlerine saldırarak 4 sivili katletti, 50 evi ateşe verdi.

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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