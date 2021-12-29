Kamerun'da hükumet karşıtı gösterilere katılan 7 kişi daha hapse mahkum edildi - Son Dakika

Kamerun'da 22 Eylül 2020'de hükümet karşıtı gösteri yaptıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 7 kişi daha 1 ila 7 yıl arasında hapse mahkum edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 yıldan uzun süredir tutuklu yargılanan 7 muhalif Kamerun Rönesans Hareketi (MRC) üyesinin davası Douala Askeri Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, söz konusu kişileri ayaklanmaya teşebbüs, isyan ve izinsiz gösteri yapmak suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezalarına çaptırdı.

Yine aynı mahkemede 10 Aralık'ta görülen davada 40 MRC üyesi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çaptırılmıştı.

22 Eylül 2020 gösterileri

Hükümetin bütün yasaklamalarına rağmen muhalif lider Maurice Kamto'nun çağrısıyla 22 Eylül 2020'de Yaounde'de yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenlenmişti.

Göstericiler, 1982'den bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya istifa çağrısı yapmış ve Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Kriz çözülmeden 7 Aralık 2020'de yapılacak bölgesel seçimlerin adil ve şeffaf olamayacağını savunan göstericiler seçimlerin ertelenmesini talep etmişti.