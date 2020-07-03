Kamerun'da hükümetin Anglofon ayrılıkçı liderlerle gizlice görüştüğü iddiası - Son Dakika

Kamerun'da hükümetin Anglofon ayrılıkçı liderlerle gizlice görüştüğü iddiası

Kamerun'da hükümetin, 4 yıldır devam eden Anglofon krizini çözmek için başlattığı diyalog kapsamında ayrılıkçı liderlerle gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

Kamerun'da hükümetin, 4 yıldır devam eden Anglofon krizini çözmek için başlattığı diyalog kapsamında ayrılıkçı liderlerle gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

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Afrika basınındaki haberlere göre, hükümetin geçen yıl eylül ayında başlattığı, ancak birçok ayrılıkçı liderin katılmadığı Kapsamlı Ulusal Diyalog görüşmelerinin ikinci evresi pazartesi günü başladı.

Bununla birlikte hükümetten bir delegasyon, diyalog görüşmelerine katılmayan ve tutuklu ayrılıkçı liderlerle, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgelerinde ateşkes sağlamak amacıyla dün gizlice müzakerelerde bulundu.

Diğer yandan ordu, Kuzey Batı bölgesindeki Ngock-Etunja kentinde geçen hafta ayrılıkçılara karşı yürüttüğü operasyonda 5 ayrılıkçıyı yakaladığını, 4 ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdiğini ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Hükümet, geçen yıl krizin çözümü için Kapsamlı Ulusal Diyalog girişimini başlatmış, ilk diyalog toplantıları önde gelen ayrılıkçı liderlerin katılımı olmadan eylülde yapılmıştı.

Güney Batı, Kamerun, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da hükümetin Anglofon ayrılıkçı liderlerle gizlice görüştüğü iddiası - Son Dakika

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