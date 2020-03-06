Kamerun'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika

Kamerun'da ilk korona virüsü vakası
7 saat önce
Kamerun'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:39 Kaynak: İHA
Kamerun'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü bu kez Orta Afrika ülkesi Kamerun'a sıçradı. Kamerun Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı belirtildi. Hastanın 24 Şubat'ta başkent Yaounde'ye gelen 58 yaşındaki bir Fransız vatandaşı olduğu kaydedildi. - YAOUNDE
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