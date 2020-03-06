Kamerun'da ilk Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kamerun'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta başkent Yaounde'ye gelen 58 yaşındaki bir Fransız vatandaşına yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu vakanın salgının başlangıcından bu yana ülkede görülen ilk Kovid-19 vakası olduğu aktarılan açıklamada, Fransız vatandaşının Yaounde Merkez Hastanesi'nde karantinaya alındığı kaydedildi.

Afrika kıtasında Kamerun'un yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta Kovid-19 vakaları görüldü.