Kamerun'da insan kemiği satan çete çökertildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamerun'da insan kemiği satan çete çökertildi - Son Dakika

Kamerun'da insan kemiği satan çete çökertildi

6 saat önce

Kamerun'da mezarları kazan "kemik avcısı" çetenin çökertildiği bildirildi.

Kamerun'da insan kemiği satan çete çökertildi, System.String[]

Kamerun'da mezarları kazan "kemik avcısı" çetenin çökertildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, polis ekipleri uzun süredir takibe aldığı 3 kişilik çete ile kemik alıcısı rolünde irtibat sağladı.

Çete üyeleri, polislere ellerindeki 14 parça insan kemiğini satmaya çalışırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeni mezarları kazan çetenin kemikleri, büyü veya takı yapımında kullanılması amacıyla çıkardığı belirtiliyor.

Çete mensuplarının birçok mezarı talan ettiği ve kemikleri binlerce dolara sattığı ifade ediliyor.

Kamerun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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