Son Dakika Haberleri: Kamerun'da Kaçırılan 20 Öğrenci Serbest

Kamerun'da Kaçırılan 20 Öğrenci Serbest

53 dakika önce

Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) Güney-Batı bölgesinde futbol antrenmanı sırasında kaçırılan 20 öğrenci serbest bırakıldı.

Kamerun'da Kaçırılan 20 Öğrenci Serbest, System.String[]
Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) Güney-Batı bölgesinde futbol antrenmanı sırasında kaçırılan 20 öğrenci serbest bırakıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Buea Üniversitesinin futbol takımı koçu Nicolas Asongu, 20 Mart Çarşamba günü kaçırılan 20 öğrencinin bugün serbest bırakıldığını açıkladı. Asongu, serbest bırakılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olmadığını ve tedavi altına alındığını söyledi.

Buea Üniversitesinin futbol takımında oynayan 20 öğrenci, antrenman sırasında kaçırılmış ve ardından düzenlenen operasyonda öğrencilerin kaçırılmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede sık sık Anglofon bölgelerindeki okullara saldırı ve kaçırma olayları yaşanıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da, bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, geçen ay Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Güney, Futbol, Kamerun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birmingham City'nin 9 Puanı Silindi Arnavutluk'a Attığımız Son 3 Golün Asisti Cenk Tosun'dan! Emre Belözoğlu: Böyle Maçları Kazanamadığımız İçin Turnuvalara Gidemedik Türkiye Mağlubiyeti Sonrası Arnavutluk'un Hocası Panucci Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 18:33:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamerun'da Kaçırılan 20 Öğrenci Serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]