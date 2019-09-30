Son Dakika Haberleri: Kamerun'da "kapsamlı ulusal diyalog" ayrılıkçı gruplar olmadan başladı
Son Dakika Güncel Haber

Kamerun'da "kapsamlı ulusal diyalog" ayrılıkçı gruplar olmadan başladı

38 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da Anglofon krizinin çözümü için hükümet tarafından düzenlenen "kapsamlı ulusal diyalog" toplantıları ayrılıkçı gruplar olmadan başladı.

Kamerun'da

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da Anglofon krizinin çözümü için hükümet tarafından düzenlenen "kapsamlı ulusal diyalog" toplantıları ayrılıkçı gruplar olmadan başladı.

Yerel basındaki haberlere göre, 4 Ekim'e kadar sürecek kapsamlı ulusal diyalog toplantılarına, ülkenin 10 bölgesi ve yurt dışından 400 kişi katılıyor.

Diyalog toplantıları sözcüsü George Ewane, katılımcılar arasında devlet başkanları, diplomatlar, ulusal kurumların yöneticileri ve 150'den fazla gazetecinin bulunduğunu belirtti.

Silahlı ayrılıkçı grupların liderleri ile bazı muhalefet partileri ise hükümetin toplantılara katılma davetini reddetti.

Diyalog toplantılarında, ülkenin Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde 2016'dan bu yana süren ayrılıkçı kriz ele alınacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 74. Genel Kurulu sırasında Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella Lejeune ile görüşmüş, diyalog toplantılarına desteğini açıklamıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016 yılının son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanıp Kamerun'a iade edilmişti.

Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 20 Ağustos'ta, ayrılıkçı lider Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kamerun, Hükümet, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Robert Mugabe'nin cansız bedenini çelik tabuta koyup üzerine beton döktüler THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:10:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamerun'da "kapsamlı ulusal diyalog" ayrılıkçı gruplar olmadan başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]