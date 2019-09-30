Batı Afrika ülkesi Kamerun'da Anglofon krizinin çözümü için hükümet tarafından düzenlenen "kapsamlı ulusal diyalog" toplantıları ayrılıkçı gruplar olmadan başladı.

Yerel basındaki haberlere göre, 4 Ekim'e kadar sürecek kapsamlı ulusal diyalog toplantılarına, ülkenin 10 bölgesi ve yurt dışından 400 kişi katılıyor.

Diyalog toplantıları sözcüsü George Ewane, katılımcılar arasında devlet başkanları, diplomatlar, ulusal kurumların yöneticileri ve 150'den fazla gazetecinin bulunduğunu belirtti.

Silahlı ayrılıkçı grupların liderleri ile bazı muhalefet partileri ise hükümetin toplantılara katılma davetini reddetti.

Diyalog toplantılarında, ülkenin Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde 2016'dan bu yana süren ayrılıkçı kriz ele alınacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 74. Genel Kurulu sırasında Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella Lejeune ile görüşmüş, diyalog toplantılarına desteğini açıklamıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016 yılının son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanıp Kamerun'a iade edilmişti.

Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 20 Ağustos'ta, ayrılıkçı lider Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.