Kamerun'da katliam gibi kaza: 37 ölü

Kamerun 'un başkenti Yaunde'de ters yönden gelen kamyonla yolcu otobüsünün çarpıştı. Kazada, 37 kişi hayatını kaybetti,19 kişi yaralandı.

Kamerun'da can pazarı yaşandı. Ndikinimeki Polis Şefi, Moantsouog Mempou Paulin kazayla ilgili basına yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünün ters yönden gelen bir kamyona çarptığını belirtti. Paulin kazada, otobüsün içerisinde bulunan 37 yolcunun hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını ifade etti. Ölen yolcuların arasında 4 kişinin çocuk olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların başkent Yaunde'ndeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

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