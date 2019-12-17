Kamerun'da kilisenin bağış kutusundaki 8 milyon CFA frangı çalındı - Son Dakika

Kamerun'un başkenti Yaounde'deki en büyük ve tarihi kilisede ayin sırasında yapılan silahlı soygunda 8 milyon CFA frangının (yaklaşık 80 bin Türk lirası) çalındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, sabah ayini sırasında tarihi Notre Dame de Victoire Katolik kilisesine giren soyguncular, bağış kutusu sorumlusunun ellerini bağladıktan sonra bağış kutusundaki paraları alarak kayıplara karıştı.

Kilisedekilerin ayine konsantre olduğu, bu nedenle soygunu fark etmediği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.