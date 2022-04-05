Kamerun'da kolera salgınında vaka sayısı 4 bin 500'ü aştı - Son Dakika
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Kamerun'da kolera salgınında vaka sayısı 4 bin 500'ü aştı

05.04.2022 23:23
Kamerun'da kolera salgınında vaka sayısı 4 bin 500'ü aştı

Kamerun'un Batı ve Littoral bölgelerinde ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı 4 bin 500'ü aştı.

Kamerun'un Batı ve Littoral bölgelerinde ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı 4 bin 500'ü aştı.

Halk Sağlık Bakanı Manaouda Malachie yaptığı açıklamada, Littoral ve Güney-Batı bölgelerinde kaydedilen 226 yeni vaka ile toplam vaka sayısının 4 bin 627'ye yükseldiğini duyurdu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e çıktığını belirten Malachie hastalığın ölüm oranının yüzde 2,3 olduğunu bildirdi.

Halk Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise kolera salgınının 5 bin mahkumun bulunduğu Douala New Bell hapishanesinde sıçradığı, 127 mahkumun testinin pozitif çıktığı ve 5 mahkumun salgın nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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Güney Batı, Kamerun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da kolera salgınında vaka sayısı 4 bin 500'ü aştı - Son Dakika


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