Kamerun'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 8 bin 312'ye yükseldi.

Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 8 bin 312'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 48 saatte 404 artarak 8 bin 312'ye ulaştığı bildirildi. Son 48 saatte virüs kaynaklı iki ölüm gerçekleştiği kaydedildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 214 kişinin yaşamını yitirdiği, virüs bulaşan 4 bin 794 kişinin iyileştiği belirtildi. Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 190 bini aşarken, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Gana, Fas, Kamerun ve Sudan oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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