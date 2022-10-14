Kamerun'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kamerun'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

14.10.2022 12:30
Kamerun'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

Kamerun'da 39 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kamerun'da 39 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kamerun Halk Sağlık Bakanlığının paylaştığı raporda, başkent Yaounde'de bulunan Pasteur Laboratuvarı'nda yapılan analizler sonucu 10 bölgeden oluşan Kamerun'un 5 bölgesinde maymun çiçeği vakalarının tespit edildiği duyuruldu.

Raporda, 39 vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerun'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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