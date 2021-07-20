Kamerun'da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu - Son Dakika

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere rağmen Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Ülkenin en büyük camilerinden olan Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Kamerunlu Müslümanlar, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti.

Namaz sonrası çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.