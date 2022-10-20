Kamerun'da ordu 12 ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Kamerun'da ordu 12 ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdi

20.10.2022 18:06
Kamerun'da ordu 12 ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdi

Kamerun'un kuzeybatı bölgesinde ordunun 12 Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kamerun'un kuzeybatı bölgesinde ordunun 12 Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Ekim'de kuzeybatı bölgesinde yer alan Kumbo şehri yakınlarındaki Djotin mevkisinde, ordunun Anglofon ayrılıkçılara karşı operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

Operasyonda birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 12 ayrılıkçının öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kamerun'da hükümetin, Anglofon güney ve kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kamerun'da ordu 12 ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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