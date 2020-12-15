Kamerun'da sağlıkçılar adına su kuyusu açıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devlet hastanesi çalışanları adına Kamerun'da su kuyusu açıldı.

İlk kuyuyu temiz suya ihtiyacı olan ve bu konuda ciddi sıkıntıların yaşandığı Güney Asya ülkelerinden Bangladeş'te, ikincisini ise Orta Afrika'da Kamerun'da açtıran sağlık personeli, bölge ile gönül köprüsü kurdu.

Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık personelince açtırılan su kuyusu yerel halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Su kuyusu, yapılan duanın ardından hizmete sunuldu.