Kamerun'da saldırı hazırlığı yapan 3 Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika

Kamerun'un kuzey bölgesinde düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığı yapan 3 terör örgütü Boko Haram üyesi öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey Bölgesi'nin Sağme mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 3 terör örgütü üyesi öldürülürken, 3 asker yaralandı.

Bazı terör örgütü üyelerinin kaçarak uzaklaştığı bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.