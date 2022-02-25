Kamerun'da Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağlı çalışan 5 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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Kamerun'da Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağlı çalışan 5 kişi kaçırıldı

25.02.2022 19:51
Kamerun'da Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağlı çalışan 5 kişi kaçırıldı

Kamerun'da Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı çalışan 3 insani yardım görevlisiyle onları koruyan 2 güvenlikçinin silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Kamerun'da Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı çalışan 3 insani yardım görevlisiyle onları koruyan 2 güvenlikçinin silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Fransa basınındaki haberlere göre, Kamerun'un kuzeyindeki Fotokol kentinde dün kimliği belirsiz silahlı kişiler MSF'ye bağlı 3 insani yardım çalışanıyla onların güvenliğini sağlayan 2 kişiyi kaçırdı.

Kaçırılanlardan birinin Senegalli, birinin Fildişi asıllı Fransa vatandaşı ve diğerinin Çadlı olduğu belirtilerek, 2 güvenlik görevlisinin ise Kamerunlu olduğu ifade edildi.

Terör örgütü Boko Haram'ın zaman zaman sivillere yönelik saldırı düzenlediği bölgede, kaçırılanların isimlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Kamerun ordusunun kaçırılan 5 kişiyi arama çalışması başlattığı bildirildi.

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Kamerun, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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