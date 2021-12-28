Üye Girişi
Kamerun'da "Sınır Tanımayan Doktorlar"ın ayrılıkçılara destek verdiği iddiası - Son Dakika

Kamerun'da "Sınır Tanımayan Doktorlar"ın ayrılıkçılara destek verdiği iddiası

28.12.2021 17:15
Kamerun'da "Sınır Tanımayan Doktorlar"ın ayrılıkçılara destek verdiği iddiası

Kamerun'da Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgede faaliyet gösteren silahlı ayrılıkçı örgütlere destek verdiği iddia edildi.

Kamerun'da Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgede faaliyet gösteren silahlı ayrılıkçı örgütlere destek verdiği iddia edildi.

Kamerun Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, MSF'nin Anglofon ayrılıkçı örgüt üyeleri ile çok yakın ilişkileri olduğu ve ayrılıkçılara destek verdiği öne sürüldü.

Açıklamada, 26 Aralık'ta Anglofon Güney-Batı bölgesinde bulunan Nguti şehrinde yapılan operasyonda, MSF örgütüne ait araçta yaralı bir ayrılıkçı liderin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

YORUMLAR
500

Güney Batı, İngilizce, Kamerun, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da 'Sınır Tanımayan Doktorlar'ın ayrılıkçılara destek verdiği iddiası - Son Dakika


Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş, uyandırılmaya başlandı Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş, uyandırılmaya başlandı         
17:19
Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti         
17:15
Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor         
17:09
Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı         
16:56
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
17:14 Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti
17:10 Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu
17:09 Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor
16:56 Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi
16:56 Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı
16:54 HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat: Erdoğan'dan randevu talep ettik ama olumlu yanıt alamadık
16:43 Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi?
16:21 Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 17:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kamerun'da "Sınır Tanımayan Doktorlar"ın ayrılıkçılara destek verdiği iddiası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement