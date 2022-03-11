Kamerun'da sıtmayla mücadele kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Kamerun'da binlerce kişinin ölümüne neden olan sıtmayla mücadele amacıyla kampanya başlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın eşi Chantal Biya'nın girişimiyle "Sıtmayı durdurun, şimdi harekete geçelim" kampanyasıyla yerel ve ulusal yöneticiler sürece dahil edilerek sıtmayla ilgili eğitici yayınlar yapılacak, okullarda ve mahallelerde hijyen eğitimi verilerek halk bilinçlendirilecek.

Ayrıca çevre temizliği konularında yerel yöneticilere mali destek sağlanacak.

Ülkede 2021'de 3 milyon 150 bin kişi sıtmaya yakalandı, yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti.

Kamerun, dünyada sıtmadan en fazla etkilenen 10 ülke arasında yer alıyor.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtmaya karşı geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlanmıştı.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, istifra, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler veriyor.