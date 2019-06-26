Son Dakika Haberleri: Kamerun'da sivilleri infazla suçlanan askerler yargılanacak
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Kamerun'da sivilleri infazla suçlanan askerler yargılanacak

2 saat önce

Kamerun'da geçen yıl temmuz ayında yayılan videoda sivilleri infaz ettiği görülen 7 askerin yargı sürecinin yakın bir tarihte başlayacağı bildirildi.

Kamerun'da sivilleri infazla suçlanan askerler yargılanacak, System.String[]
Kamerun'da geçen yıl temmuz ayında yayılan videoda sivilleri infaz ettiği görülen 7 askerin yargı sürecinin yakın bir tarihte başlayacağı bildirildi.
Kamerun Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüntülerde ülkenin kuzeyindeki Yaounde kentinde 2014 yılında 2 kadını ve çocuklarını Boko Haram militanı oldukları gerekçesiyle infaz etmekle suçlanan 7 askerin yakın zamanda yargılanacağı kaydedildi.
Duruşma tarihinin belirtilmediği açıklamada, askerlerin ortak cinayet, emre itaatsizlik, gerçekleri çarpıtmak ile suçlanacağı ifade edildi.
Söz konusu infazın videosu Temmuz 2018'de internette yayılmıştı.
Ordu, önce videonun düzmece olduğunu iddia etmiş, uluslararası basının infazın yerini ve tarihini teyit etmesinin ardından görüntülerdeki askerlerin sorgulanacağını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:02 Kaynak: AA
Kamerun, Güncel
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