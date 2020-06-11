Kamerun'da son 48 saatte Kovid-19'dan 58 kişi öldü - Son Dakika

Afrika'da salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini geçti.

Senegal'de ise son 24 saatte yapılan 1164 Kovid-19 testinden 119'u pozitif çıktı.

Senegal 'de 119 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Virüs bulaşan 5 bin 474 kişi iyileşirken, son 48 saatte ölen 58 kişi dahil toplam 270 kişi yaşamını yitirdi.

Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie'nin paylaştığı son verilere göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 8 bin 743'e ulaştı.

Afrika ülkesi Kamerun 'da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.

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