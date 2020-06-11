Kamerun'da son 48 saatte Kovid-19'dan 58 kişi öldü - Son Dakika

Kamerun'da son 48 saatte Kovid-19'dan 58 kişi öldü

Afrika ülkesi Kamerun'da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'da son 48 saatte Kovid-19'dan 58 kişi öldü, System.String[]

Afrika ülkesi Kamerun'da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie'nin paylaştığı son verilere göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 8 bin 743'e ulaştı.

Virüs bulaşan 5 bin 474 kişi iyileşirken, son 48 saatte ölen 58 kişi dahil toplam 270 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de 119 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Senegal'de ise son 24 saatte yapılan 1164 Kovid-19 testinden 119'u pozitif çıktı.

Senegal'de aktif vaka sayısı 1709 olurken, virüse yakalanan 2994 kişi iyileşti, 55 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'da salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini geçti.

Kamerun, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da son 48 saatte Kovid-19'dan 58 kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika

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