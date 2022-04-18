Kamerun'da TİKA'dan anne-çocuk sağlığı merkezine gıda yardımı - Son Dakika

Kamerun'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Chantal Biya Vakfı iş birliğinde gıda ve yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Ramazan faaliyetleri kapsamında Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın eşi Chantal Biya'nın himayelerinde faaliyet gösteren Yaounde Merkez Hastanesinde bulunan anne-çocuk sağlığı merkezindeki hasta ve hasta yakınları ile yetimhanede bulunan çocuklar için gıda dağıtıldı. Ayrıca tedavi gören tüm kadın ve çocuklara hazır yemek dağıtımı da yapıldı.

Teslim törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı ve TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden'in yanı sıra Chantal Biya Vakfı Genel Sekreteri Habissou Bidoung Mpkatt katıldı.

Özden AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan vesilesiyle hastalara ve yetimlere el uzattıklarını, TİKA olarak muhtaç kesimlere yönelik desteklere devam edeceklerini söyledi.

1994'te kurulan Chantal Biya Vakfı bünyesinde anne-çocuk sağlığı merkezinin yanı sıra 100 çocuğa ev sahipliği yapan bir yetimhane de mevcut. Vakıf bünyesinde her gün bine yakın kişiye yemek dağıtılıyor.