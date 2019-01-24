Son Dakika Haberleri: Kamerun'da Tır ile Otobüs Çarpıştı: 23 Ölü

Kamerun'da Tır ile Otobüs Çarpıştı: 23 Ölü

1 saat önce

Kamerun'un kuzeyinde bir tır ile otobüsün çarpıştığı trafik kazasında 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kamerun'da Tır ile Otobüs Çarpıştı: 23 Ölü, System.String[]
Kamerun'un kuzeyinde bir tır ile otobüsün çarpıştığı trafik kazasında 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Touboro kentinden Ngaoundere'ye giden bir tır karşıdan gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada 23 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Ngaoundere kentindeki hastanede tedavi altına alındı.

Kamerun Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, ülkede her yıl trafik kazalarında bin 200 kişi hayatını kaybediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: AA

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